Полиция продает на аукционе вертолет

Департамент полиции и погранохраны (РРА) разместил на сайте аукционов osta.ee объявление о продаже вертолета с начальной ценой 350 000 евро. Стоимость вертолета при возможности "купить сейчас" – 500 000 евро.

В середине ноября РРА выставил на продажу вертолет Enstrom-480, который когда-то принадлежал инспекции окружающей среды, а затем был передан РРА, передает ERR Uudised.

Начальная стоимость вертолета – 350 000, аукцион заканчивается 11 декабря. Для тех, кто боится остаться без вертолета, есть возможность купить его сразу за 500 000 евро.

Передача вертолета покупателю пройдет в Таллиннском аэропорту, гарантий и возможности вернуть товар РРА покупателю не предлагает.

Как видно из вопросов, задаваемых интересующимися под лотом, некоторые хотели бы совершить пробный полет. На что РРА ответил, что вертолет в хорошем состоянии, а у покупателей, настроенных серьезно, для пробного полета должны быть права соответствующей категории.