В Нарвском замке открылась выставка снимков царской семьи фотографа Карла Буллы

Нарва. Иллюстративное фото Фото: Postimees/Scanpix

Экспозицию составляют редкие фотографии из жизни царской семьи и фотографии, запечатлевшие широкую панораму жизни Российской империи на рубеже XIX-XX веков.

Фотовыставка представляется в рамках праздничных мероприятий, посвященных 120-летию освящения Нарвского Воскресенского кафедрального собора, которое состоялось 17 ноября 1896 года. Торжественная закладка храма была совершена шестью годами ранее, 5 августа 1890 года, епископом Рижским и Митавским Арсением.

Это событие было приурочено к официальной встрече в Нарве двух императоров — российского Александра III и германского Вильгельма II. Первый камень в фундамент положил сам император Александр III.

В 1904 году фотограф Карл Булла получил разрешение на съемку в присутствии высочайших особ. На протяжении 20 лет Булла снимал российских императоров, членов царских семей и их приближенных. На его фотографиях предстает повседневная жизнь императорской семьи и государственные торжества.

Организатором выставки в Эстонской Республике является НКО "Товарищество русских художников Эстонии". Куратор выставки — Лилия Керро.