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Глава совета Eesti Gaas: боялись российского риска, а реализовался политический риск в Эстонии

Айн Ханшмидт. ERR
Cегодня 10:00
Рубрика: Экономика

Председатель совета Eesti Gaas Айн Ханшмидт критически относится к решению правительства резко повышать акциз на природный газ в последующие годы, так как это отрицательно скажется на потреблении экологически чистого вида топлива и инвестициях в эстонскую экономику.

"Когда мы покупали Eesti Gaas у "Газпрома", мы боялись российского риска, а в действительности реализовался политический риск в Эстонии. Мы не ожидали, что газ неожиданно обложат таким высоким акцизом", - сказал Ханшмидт в интервью изданию Äripäev в четверг, 5 января, добавив, что он не стал бы покупать Eesti Gaas, если бы знал заранее о таком решении правительства.

По его расчетам, акциз на газ к 2020 году вырастет в 3,4 раза по сравнению с 2014 годом, увеличиваясь ежегодно на 25%, что приведет к ежегодному увеличению цены для потребителей на 2,5-5,4%.

По словам Ханшмидта, акциз на газ в Эстонии в 5-15 раз выше, чем у основных конкурентов — Латвии, Литвы и Польши, что привлекает инвесторов именно в эти страны и мешает расширяться действующим в Эстонии фирмам.

Тем не менее, если раньше потребление газа в Эстонии снижалось, то в прошлом году оно увеличилось на 28%.

Расчеты минфина показывают, что природный газ будет дорожать для среднего потребителя на 3,3-4,9% в год, а для крупного потребителя — на 3,7-5,4%, пополнив доходы бюджета на 6 млн евро в 2018 году, на 11 млн в 2019 году и на 19 млн в 2020 году.

Андрей Крашевский
Редактор

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