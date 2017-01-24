Экологи продолжают протестовать против вырубки леса в Эстонии

По мнению экологических организаций и экспертов, государство в Эстонии отошло от принципов бережного использования лесных ресурсов.

В комиссии Рийгикогу по окружающей среде заверили, что не станут спешить с поправками в законодательство, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

Для эстонской экономики лес является существенной опорой. Лесное хозяйство приносит доходы в государственную казну, а сама отрасль дает работу тысячам людей. Между тем, по данным проведенного Тартуским университетом анализа, за последние 20 лет было вырублено 37% хвойного леса, что не может не беспокоить экологические организации.

Последние уверены, что государство отошло в сторону от принципов бережного использования лесных ресурсов. И именно по этой причине еще в середине минувшего месяца около ста человек вышли с протестом к зданию Министерства окружающей среды.

"Когда деятели культуры подписываются под масштабным обращением, то оно маргинализируется под предлогом того, что эти люди ничего не ведают в лесном хозяйстве. Но когда только за последние лет 6-7 вырубка леса была увеличена вдвое, у людей есть право задавать вопросы", - сказал председатель Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр.

Накануне экологические организации смогли договориться с государством не вырубать хвойные лесопосадки возрастом менее 80 лет, а также взять под временную охрану 27 тысяч гектаров государственного леса. Но в программу развития лесного хозяйства предстоит внести еще множество корректив.

"Одна из проблем — это то, что программа развития лесного хозяйства сегодня противоречит климатической политике. Мы также озвучили сегодня предложение о необходимости переформировать Совет по лесному хозяйству так, чтобы он учитывал международную практику, и чтобы все три стороны были в нем одинаково представлены", - добавил Тюйр.

Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра заверил, что поправки в соответствующий закон будут внесены только после того, как всем сторонам станут понятны реальные объемы вырубки леса и новых лесопосадок.

"Сегодня у нас разные методы подсчетов. И при калькуляции используются две модели. В рамках первой учитывается весь объем эстонского леса, в том числе та его часть, которая находится под охраной. В рамках второй модели учитывается только т.н. продуктивный лес. То есть часть, которую в перспективе можно будет срубить", - пояснил Вакра.