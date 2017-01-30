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Сибул посоветует Сестеру отказаться от идеи красить номера служебных авто

Прийт Сибул не видит смысла в идее Свена Сестера. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 11:59
Рубрика: Экономика

Председатель парламентской фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) Прийт Сибул пообещал предложить министру финансов Свену Сестеру отказаться от идеи ввести в Эстонии регистрационные номера особого цвета для служебных автомобилей.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Сибула, фракция IRL пока не обсуждала этот вопрос, но он лично намерено донести до Сестера свою позицию.

"Эта тема совершенно точно не найдет внутри фракции единой поддержки. И мы попросим Сестера это учесть", - объяснил Прийт Сибул.

"Я сам не вижу в этом особой необходимости", - добавил парламентарий.

На прошлой неделе Минфин, который возглавляет член IRL Свен Сестер, предложил снабдить регистрационными знаками другой расцветки легковые автомобили, которые используются только в рабочих целях.

Сергей Михайлов
Редактор

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