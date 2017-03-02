Латвия одна из первых утвердила соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой

Латвийский флаг. Фото: Сийм Лыви/ERR

Сейм Латвии большинством голосов в окончательном чтении утвердил законопроект о всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении между Евросоюзом и Канадой (CETA). Таким образом, республика стала одной из первых стран-членов сообщества, которая завершила процедуру ратификации этого договора.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики, применение CETA предоставит важные практические преимущества для латвийских экспортеров и поставщиков услуг, передает ТАСС. "Данным соглашением с Канадой будут отменены 99% тарифов на импорт, будет открыт рынок услуг Канады и латвийские предприятия получат доступ к публичным закупкам Канады. Условия признания профессиональных квалификаций предоставят больше возможностей для наших поставщиков услуг в регулируемых профессиях, а признание документов об оценке соответствия устранит необходимость в повторной сертификации продуктов в Канаде", – указывает МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс также призвал поддержать CETA. По его словам, этот договор укрепит двусторонние отношения между странами.

Использование преимуществ, предоставленных этим соглашением, будет способствовать росту латвийского экспорта в Канаду, откроет широкие возможности предпринимателям по освоению новых рынков и предоставит ценный опыт на рынке Северной Америки, указал он.

Соглашение между ЕС и Канадой, которое 15 февраля утвердил Европарламент, было подписано 30 октября на саммите ЕС-Канада в Брюсселе. Свои подписи под документом поставили председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Документ предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ввести его в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран ЕС и Канады.

При этом нет установленных сроков, когда именно соглашение должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС. Мальта, председательствующая в Совете ЕС, уже сделала это.

СЕТА рассматривается в ЕС как прототип гораздо более масштабного договора о свободной торговле между ЕС и США - TTIP, переговоры по которому оказались фактически приостановлены из-за мощного сопротивления, в частности со стороны европейских аграриев, опасающихся конкуренции со стороны агропромышленного комплекса США.