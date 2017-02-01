Eesti Gaas: рост акциза на газ затормозить экономику Эстонии

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В 2016 году бытовые потребители приобрели 59 млн. кубометров газа, в 2015 году – 55 млн. кубометров. Коммерческие предприятия за год купили 430 млн. кубометров газа, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 328 млн. кубометров, то есть прирост составил 102 млн. кубометров газа. Исходя из этих цифр, руководство компании Eesti Gaas считает, что рост акциза на газ окажет сильное влияние именно на отечественную промышленность, как главного потребителя газа, и затормозит экономику Эстонии.

В прошлом году компания AS Eesti Gaas продала 489 млн. кубометров газа, в 2015 году продажи составляли 383 млн. кубометров. Таким образом, объем продаж газа за год вырос на 28%.

"Показатели прошлого года находятся на высоком уровне, но будущая перспектива относительно мрачная. Продолжается постоянное повышение акциза на газ, что станет для наших клиентов дополнительной нагрузкой", – считает исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот, ссылаясь на решение правительственной коалиции в период 2018 – 2020 годов увеличивать акциз на природный газ на 25% в год.

"Различия в налогообложении крупных предприятий могут смягчить для них удар, но не спасут ситуацию для эстонской промышленности в целом, поскольку рост акциза окажет сильное влияние на все энергоёмкие предприятия и затормозит экономику Эстонии", - добавил Ноот.

За год потребление сжатого газа в транспортном секторе выросло на 33%, то есть с 3,4 млн. кубометров до 4,5 млн. кубометров газа. "В течение этого года появилось огромное количество людей, предпочитающих использовать в качестве автомобильного топлива природный газ, поскольку расходы на него почти в два раза ниже, чем на бензин. Пример показывают и местные самоуправления. Для общественного транспорта они, вместо дизельного топлива, используют экологичный природный газ", – сказал Ноот.