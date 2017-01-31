Привлекательность рынка труда Эстонии падает (1)
Эстония по степени привлекательности рынка труда в 2016 году опустилась на десять позиций и делит 26-е и 27-е место с Польшей.
Об этом свидетельствует тематический рапорт, подготовленный рекрутинговой компанией Manpower. В 2015 году Эстония занимала 17-ю строчку, передает во вторник, 24 января, служба новостей "Радио 4".
В прошлом году в пятерке самых привлекательных оказались рынки труда Новой Зеландии, Сингапура, Филиппин, Израиля и Индии.
Наравне с Эстонией, свои позиции ухудшили 24 государства, в том числе такие европейские страны, как Швеция, Литва, Чехия и Швейцария. Ежегодное исследование компании Manpower Group проводится в 75 странах мира.
Привлекательность рынка труда оценивается по четырем критериям: доступность квалифицированной рабочей силы, эффективность затрат, производительность и гибкость трудового законодательства.
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