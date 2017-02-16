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Компания E.R.S. подала в суд из-за высоких железнодорожных тарифов

Video
Стас Кузнецов
Cегодня 20:25
Рубрика: Экономика

Железнодорожная компания E.R.S обратилась в Таллиннский административный суд с жалобой на тарифы за пользование железной дорогой, установленные Департаментом технического надзора.

По мнению грузоперевозчика, из-за действующих тарифов компании несут убытки, а также частично компенсируют расходы пассажирских перевозчиков, сообщила в четверг, 9 февраля, "Актуальная камера".

В общей сложности в Таллиннский административный суд обратились восемь железнодорожных компаний и занятых в логистике фирм, но была принята жалоба только от компании E.R.S.

"Проблема заключается в том, что плата за пользование инфраструктурой лишает конкурентоспособности грузоперевозочные компании. Для них это необоснованно высокие тарифы, которые их дискриминируют. Это значит, что сегодня перевозка грузов в нашей стране обходится очень дорого. И по этой причине объемы грузоперевозок существенно упали", - обосновала жалобу присяжный адвокат бюро Cobalt Анника Яансон.

В Департаменте технического надзора с данным утверждением не согласны. В ведомстве недоумевают, почему компании спохватились именно сейчас, когда тарифы не менялись уже несколько лет.

"В системе расчетов сегодня принципиально ничего не поменялось. Изменились отдельные пропорции, но не сам принцип. Тарифы также остались на прежнем уровне. Прогнозируемые взносы в этом и прошлом году были одинаковыми", - сказал глава отдела транспортного обслуживания Департамента технадзора Хейго Сааре.

Озабоченность логистических компаний вызывает и новая методика расчета тарифов. Ее приняли еще в прошлом году, но считать по этой системе начнут только с декабря текущего года. "Проблема новой методики в том, что пропадут предельные ставки. Во-вторых, сама ее суть остается слишком неопределенной. Невозможно понять, когда и по каким критериям рассчитываются платежи", - сказала Яансон.

В департаменте объясняют новую методику требованиями Евросоюза. "Введение методики связано с принятием новой железнодорожной евродирективы. Основное изменение заключается в том, что отменяются нынешние предельные ставки, а также действующие условия распределения расходов, когда определенную часть платят пассажирские перевозчики, а другую — грузоперевозчики", - пояснил Сааре.

Компании обратились к канцлеру права, чтобы получить правовую оценку новой методики расчета платы за использование железной дороги.

Андрей Крашевский
Редактор

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