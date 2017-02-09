Монополист Tallinna Vesi проиграл суд Департаменту конкуренции

Водоканал Tallinna Vesi проиграл судебный спор с департаментом конкуренции. Фото: Tallinna Vesi

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию столичного водоканала Tallinna Vesi AS, уже несколько лет оспаривающего в судах предписание Департамента конкуренции снизить тарифы на воду. По решению окружного суда водоканала должен будет оплатить судебные издержки в размере 40 000 евро.

В ноябре 2010 года вступили в силу поправки к закону о водоснабжении, согласно которым цену на питьевую воду из-под крана необходимо согласовывать с Департаментом конкуренции. До этого цену, например, в Таллинне утверждала городская управа. В мае 2011 года департамент отклонил ходатайство столичного водоканала о повышении цен на воду и сделала предписание привести тарифы на воду в соответствие с действующим законодательством. Водоканал оспорил предписание и обратился в суд. В июне 2015 года иск водоканала не удовлетворил Таллиннский административный суд, а 26 января 2017 года Таллиннский окружной суд отклонил жалобу водоканала.

"После нескольких лет судебных разбирательств решение окружного суда свидетельствует, что потребитель не должен обеспечивать монополисту огромные прибыли. Если у других монополий - Elering, Elektrilevi, VKG Elektrivõrgud - рентабельность активов в период с 2005 по 2015 годы не превышала 9%, то рентабельность Tallinna Vesi в это же время была на уровне 13-21%", - сказал гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.