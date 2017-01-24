На служебные автомобили начнут устанавливать номера особого цвета

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Регистрационные знаки легковых автомобилей, использующихся только в служебных целях, будут выделяться особенным цветом.

Предложение ввести новый порядок оформления регистрационных знаков внесло Министерство финансов, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

По мнению министерства, исключительно служебные автомашины необходимо снабдить регистрационными знаками другой расцветки.

Кроме того, проект предусматривает привязку размера налога за предоставление работникам фирм служебных автомобилей к мощности транспортного средства. Министерство также предлагает отменить дневник поездок для автомобилей, которых используются как в рабочих, так и личных целях.

Еще одно предложенное изменение касается введения льготного налога для автомобилей старше пяти лет в связи со снижением их рыночной стоимости.