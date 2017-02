Россия приостановила импортные лицензии для большинства поставщиков продовольствия в Эстонии и ЕС

Иллюстративное фото. RIA Novosti/Scanpix

Ограничения также затронули большинство эстонских предприятий, ранее поставлявших в Россию продовольственные товары, сообщила в понедельник, 13 февраля, пресс-служба Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии.

Согласно решению Россельхознадзора, из списка удалены все предприятия, которые не экспортировали свою продукцию в Россию в течение последних трех лет. Для остальных предприятий разрешения приостановлены, одно предприятие сохранило лицензию.

Россельхознадзор обосновал необходимость удаления предприятий из списка тем, что они долгое время не экспортировали продукцию в Россию. Кроме того, отсутствие поставок не давало ведомству возможности оценивать качество их продукции, а информация о деятельности надзорных органов в Эстонии и других странах ЕС по проверке соответствия этих предприятий российским требованиям у Россельхознадзора отсутствует.

В Эстонии лицензии приостановлены для E-Piim AS, HKScan Estonia AS, Uvic AS, Saaremaa Lihatööstus OÜ, Salvest AS, Maag Piimatööstus AS, Saaremaa Piimatööstus AS, ESTOVER Piimatööstus OÜ, Tere AS, Valio Eesti AS Laeva Meieri, Biotech Plus OÜ, Maseko AS, Reyktal AS, Gramus AS, Kajax Fishexpor AS, Kihnu Kala AS, DGM Shipping AS, Morobell AS, Vitarsis OÜ, VRHL Mõntu Külmhoone OÜ и Eesti Kutseselts Kalurite Ühistu TÜ.

Европейская комиссия направила в Россельхознадзор письмо с требованием отменить необоснованные ограничения.