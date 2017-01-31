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В Эстонии 50 000 человек могут в будущем обязать доплачивать подоходный налог

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 07:16
Рубрика: Экономика

Доплачивать подоходный налог с 2019 года, вероятно, придется тем, кто работает у нескольких работодателей или имеет иные источники дохода (кроме зарплаты) и чьи ежемесячные поступления превышают 1200 евро.

Как сообщают во вторник, 24 января, утренние теленовости ETV+, это произойдет в случае введения запланированной правящей коалицией новой системы налогообложения.

По данным Налогово-таможенного департамента, это может затронуть около 50 000 человек.

То же самое грозит и работникам с более высокой зарплатой: тем, кто зарабатывает больше 2100 евро, чтобы избежать дальнейших доплат, вообще нельзя будет учитывать не облагаемый налогом минимум.

Поскольку изменение вступает в силу с 2018 года, январь следующего года - крайний срок для отказа от учета необлагаемого минимума. В противном случае весной 2019 года придется доплатить подоходный налог.

Налогово-таможенный департамент планирует в будущем создать дигитальные решения, чтобы люди были в курсе использования их не облагаемого налогом минимума и возможных дополнительных налоговых обязательств, которые могут возникнуть при подаче декларации.

Сергей Михайлов
Редактор

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