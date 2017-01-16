Налоговые поступления в госбюджет за 2016 год немного превысили ожидания правительства

Налогов было собрано на 100,1% от запланированного. Фото: Reuters/Scanpix

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5 процента больше, чем годом ранее.

"Налоговые поступления в госбюджет отвечали бюджетным прогнозам, отрадно и то, что несмотря на активно выражавшиеся заинтересованными группами сомнения, в том, что и поступления алкогольного и топливного акцизов, за которыми мы пристально следили в течение всего года, также отвечали прогнозам", - отметил министр финансов Свен Сестер, слова которого в понедельник, 9 октября, приводит Балтийская служба новостей.

В декабре поступило налогов на 534,8 млн евро, то есть на 9,6 процента больше, чем годом ранее.

Социального налога поступило за год на 6,5 процента больше, чем ожидалось, госплан был выполнен на 101,7 процента. Рост поступлений произошел главным образом из-за роста зарплат на 5,7%. Численность работников выросла на 0,3 процента.

Больше всего фонд зарплаты за три последних месяца вырос в сфере публичного управления, а также информации и связи, соответственно на 12,1% и 10,4%. Медленнее всего фонд зарплаты за три последних месяца рос в сфере искусства, развлечений и проведения свободного времени.

Зарплаты в секторах профессиональной деятельности, науки и техники сократилась.

Налога с оборота за 2016 год поступило в общей сложности 1,96 млн евро, это на 5,7 процента больше, чем годом ранее. На сбор налога наряду с макроэкономическими факторами повлияли главным образом такие факторы, как организация работы в этой сфере налогово-таможенного департамент.

Поступление акцизов в прошлом году было рекордным и составило 935 млн евро, в том числе поступило 494 млн евро топливного, 251 млн евро алкогольного и 190 млн евро табачного. Поступления табачного акциза на 2,3%, алкогольного - на 1,2%, а топливного - на 0,9 % превысили ожидания.