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Грузооборот эстонских портов и железной дороги снизился до минимума за последние 20 лет

Крупнейшим по грузообороту портом Эстонии является Таллиннский порт. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:40
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

По данным Департамента статистики, в 2016 году через эстонские порты осуществлена перевалка 33,5 млн тонн груза, а объем грузоперевозок по железной дороге составил 25,4 млн тонн.

По сравнению с 2015 годом, грузооборот портов сократился на 4%, а железной дороги — примерно на 10%.

Погрузка в портах сократилась на 8%, хотя объем разгрузки вырос на 7%. Сокращение погрузки связано с продолжающимся падением транзитных перевозок по железной дороге, в первую очередь — нефтепродуктов.

В последний раз грузооборот портов падал ниже 34 млн тонн в 1998 году, а рекордные показатели были достигнуты в 2006 году (50 млн тонн) и 2011 году (48 млн тонн).

Из общего объема перевозок по железной дороге в размере 25,4 млн тонн транзитные грузы составили 8 млн тонн, а внутренние перевозки — 15,6 млн тонн.

В последние три года транзитные перевозки сокращаются более чем на 20% в год. В 2015 году эта категория перевозок уменьшилась примерно на одну пятую до 11,3 млн тонн, а в 2016 году — более чем на четверть до 8 млн тонн.

Общий грузооборот железной дороги сокращается в течение пяти последних лет, а показатели 2016 года — самые низкие за последние 20 лет, в том числе и в категории транзитных грузов. В 2011 году грузооборот железной дороги превысил 48 млн тонн, из которых 23 млн тонн составили транзитные грузы.

Андрей Крашевский
Редактор

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