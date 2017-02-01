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В Эстонии продавцов топлива обяжут добавлять биодобавки в бензин и дизель

Экономическая комиссия Рийгикогу. Фото:Рийгикогу
Cегодня 10:25
Рубрика: Экономика

Комиссия Рийгикогу по экономике поддержала поправки к Закону о жидком топливе который обязует закупщиков добавлять в бензин и дизельное топливо биодобавки, т.е. топливо, произведенное из восполняемых источников энергии. Цель – сделать транспортный сектор более экологически чистым. Слушания закона в Рийгикогу начнутся в феврале.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, комиссия рассматривает срок вступления закона в силу. "Закон можно применять с момента, когда участники рынка к этому готовы. Чтобы на рынке биотоплива появилась реальная конкуренция, надо, чтобы биодобавки предлагало несколько поставщиков. В настоящий момент биодобавки в зимнем дизельном топливе предлагает только Neste", – сказал Кокк.

Согласно законопроекту, с мая этого года допустимое к использованию топливо должно содержать не менее 3,3% биодобавок в пересчете на энергоемкость. В следующем году соответствующие показатели должны быть 6,4%, в 2019 году – 8%, в 2020 году – 10%.

Законопроект перенимает обязательство ЕС, согласно которому к 2020 году биотопливо, используемое в транспортном секторе, должно составлять 10% всей энергии, полученной из топлива.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, Эстония – последнее государство ЕС, которое еще не взяло на себя эту обязанность. В прошлом году в транспортном секторе доля использованного топлива, произведенного из возобновляемых источников энергии, составила 0,2%. В основном речь идет о "зеленой" электроэнергии.

Биотопливо производится из возобновляемых источников энергии, таких, как отходы, животные и растительные жиры, непригодные для еды зерновые, рапсовые семена и т.д. Из ближайших стран оно изготавливается, например, в Финляндии и Литве.

Комиссия по экономике решила направить инициированные правительством поправки в Законе о жидком топливе на пленарное заседание Рийгикогу, которое состоится 8 февраля.

Артур Тооман
Редактор

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