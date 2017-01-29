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"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США (1)

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Николай Лощин
Cегодня 21:01
Рубрика: Эстония

В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.

Причины прихода к власти Дональда Трампа лежат на поверхности. В результате глобализации жители США лишались работы, целые регионы стали депрессивными, говорит политолог и редактор портала rus.err.ee Андрей Крашевский. В результате политика, проводимая прежней администрацией, бумерангом ударила по самим американцам. И серьезных перемен внутри страны было не избежать.

"Трамп выступил как протестный кандидат, как представитель людей, проигравших от глобализации. И ему удалось вопреки всем ожиданиям одержать победу на выборах. Поэтому надежды на то, что ничего радикально в Америке не изменится, нужно оставить. Трамп предпримет серьезные попытки поменять ситуацию", - считает Крашевский.

"Трамп - человек в себе. Человек несистемный, он сам это признает. Это человек, у которого в голове сформировалось определенное мировоззрение. Безусловно, мировоззрение это основывается на том, что приоритетом являются интересы, а не некоторые вымышленные ценности. У Трампа превалируют интересы национальные. Не некие интересы всеобщего блага (как мы видели в последние годы, это плохо работает), а интересы США. Во внешнеэкономической сфере - это безусловно отказ от экономического либерализма, отказ от продолжения политики глобализации", - отмечает политолог, преподаватель Евроакадемии Леонид Карабешкин.

При этом политологи призывают особое внимание обратить на способы, с помощью которых новый президент США, 70-летний бизнесмен-миллиардер, будет добиваться задуманного.

"Трамп обозначил общие цели, к которым будет стремиться. Но совершенно отказывается излагать концепцию. Он считает, что это очень важно для переговоров, это ставит Америку в более выигрышную ситуацию. Я думаю, это следствие того, что он - бизнесмен и привносит методы ведение переговоров в бизнесе в политику. Он пытается своими резкими замечаниями, заявлениями посеять неуверенность в партнеров по переговорам и таким образом поставить себя изначально в более сильное положение", - поясняет Крашевский.

Карабешкин: эстонским политикам нужно воздерживаться от выпадов в сторону администрации США

Отказ от идеологической миссии США, от защиты демократических ценностей в пользу национальных интересов - такие очертания приобретает внешнеполитический вектор новой администрации.

"Мы делали другие государства богатыми и сильными, но вера в нашу страну таяла. Мы обогащали промышленность других стран за счет американской индустрии. Мы вкладывали средства в армии других стран, отказывая нашим войскам. Мы защищали границы других стран, но при этом не следили за своими", - говорит президент США Дональд Трамп.

Ветер перемен подул из Вашингтона, все больше сигналов поступает о новых веяниях в политике США. А это значит, что и для эстонских политических деятелей этот год Петуха простым не будет. Придется, что называется, держать нос по ветру.

"Эстонским политикам в любом случае необходимо максимально воздерживаться от каких-то выпадов или рекомендаций в сторону американской администрации. Потому что очевидно, что подобные рекомендации с нашей стороны слушать в Вашингтоне никто не будет. Один из аспектов, который может повлиять на Эстонию, - это возможный новый подход США к функционированию НАТО", - отмечает Карабешкин.

Михкельсон: Эстонии нет смысла о чем-то тревожиться

"Я думаю, нашим политикам и дипломатам придется намного больше работать, чтобы объяснять, рассказывать, говорить о наших интересах. Если раньше нам было многое понятно, и мы исходили из того, что нас прекрасно понимают, то теперь надо будет объяснять, объяснять и еще раз объяснять. Президент один не принимает решения. У него есть союзники - как внутри государства, так и за его пределами", - говорит экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд.

"Для Эстонии избрание Трампа президентом изменений в общем не принесет, если говорить о хороших отношениях между нашими странами. Возможно, возникнут новые темы, над которыми мы будем работать вместе. Но те сигналы, которые мы сейчас получили, от Конгресса или ближайшего окружения самого Трампа, говорят о том, что нет смысла тревожиться. Самое главное в том, чтобы продолжать работать так, как это делают союзники", - с оптимизмом смотрит в будущее председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (партия "Союз Отечества и Res Publica").

"И все-таки нам следует сделать вывод, что не следует хранить все яйца в одной корзине. Надо было установить отношения с будущей администрацией Трампа еще год назад, тогда мы бы не имели такой бледный вид", - считает депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия).

Кальюранд: победа Трампа - это волеизъявление жителей США

Вплоть до самой инаугурации в США не утихали разговоры о влиянии Кремля на американские выборы. У Марины Кальюранд своя позиция на этот счет.

"Вы знаете, я думаю, что это все слишком примитивно, победа Трампа - это волеизъявление жителей Соединенных Штатов", - считает экс-министр иностранных дел.

Какие же отношения будут между США и Россией, между Дональдом Трампом и Владимиром Путином?

"Я думаю, они стоят друг друга. Мне кажется, Путин действовал таким же образом, как и Трамп. Он достаточно четко и конкретно обозначал российские интересы, но никогда не показывал, как их будет достигать. До тех пор, пока эти способы не реализовывались на практике", - говорит Крашевский.

При этом, по мнению Крашевского, Трампу в отношении с Россией будет гораздо сложнее, чем с другими странами. "Россия уже давно сидит в окопе и просчитывает самые разные варианты. Хотя я думаю, что общая тактика будет такая же. Он же сказал, что США готовы рассмотреть вопрос отмены санкций, если Россия пойдет на сокращение ядерного оружия", - добавляет политолог.

"Трамп ищет какие-то аргументы, чтобы выйти из замкнутого круга санкций. И, конечно, он их найдет. Я полагаю, что ситуация в отношениях между США и Россией будет двигаться в сторону деэскалации. Видимо, он будет искать более конструктивные отношения с Россией, а вот его отношение к ЕС, к сожалению, достаточно скептическое. Сейчас американцы говорят о двусторонних соглашениях с Великобританией, они хотят сделать брексит удачным ходом. Я понимаю, что Трамп как бизнесмен пытается извлечь выгоду из всего, что видит, и возможно, американцы пойдут по пути заключения двусторонних договоров с разными странами ЕС. Вопрос в том, выдержит ли единство Евросоюза такое искушение", - размышляет Тоом.

Крашевский: улучшение отношений между США и Россией позитивно скажется на Эстонии

Возможен ли новый передел сфер влияния между державами в балтийском регионе? Леонид Карабешкин такой вариант отвергает. "Разговор будет идти в первую очередь о статусе Украины", - считает политолог.

Для Эстонии ключевым в отношениях с Россией остается вопрос безопасности.

"Но безопасность можно обеспечить двумя способами: защититься от угрозы или устранить угрозу. То, что сейчас Эстония делает - это пытается защититься от угрозы. Реальной или вымышленной - это другой вопрос. Но в действительности, если благодаря улучшению отношений между США и Россией удастся выработать всеобъемлющую договоренность по европейской безопасности, то напряженность спадет, уровень угрозы снизится и это только позитивно скажется на Эстонии", - заключает Крашевский. 

Виктор Сольц
Редактор

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