Соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США будет подписано на следующей неделе

Истребители ВВС США на авиабазе Эмари в Эстонии. Фото: Генштаб Сил обороны Эстонии.

Министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл на следующей неделе подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США.

Подписание соглашения должно состояться на следующей неделе во вторник, документ должен быть еще ратифицирован в Рийгикогу.

Правительство Эстонии в четверг одобрило проект соглашения о сотрудничестве Сил обороны Эстонии и Вооруженными силами США, а также проект постановления о предоставлении министру обороны полномочий на подписание этого соглашения.

Соглашение должно дополнить действующее между странами НАТО Соглашение о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA, СОФА, иногда Соглашение о статусе войск) — международный договор, определяющий правовое положение вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого государства.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, пояснив, что соглашение упрощает действия членов Вооруженных сил США и участников соглашения на территории Эстонии, а также, посредством определенных льгот, улучшает их благосостояние, исходя при этом из общих стратегических интересов и принципов.

Соглашение призвано заменить собой предыдущее соглашение об использовании находящихся в ведении Сил обороны территорий и зданий, заключенное в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

Соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США рассматривает, среди прочего, статус вооруженных сил США — участников соглашения, использование территорий и строений Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.

Соглашение также регулирует юрисдикцию применения мер взыскания в отношении военнослужащих США и содержащихся за их счет лиц в случае совершения ими проступков или преступлений во время пребывания в Эстонии.

В соглашении уточняются те положения SOFA НАТО, касающиеся ситуаций, в которых действует юрисдикция Эстонии как принимающей страны и США — как страны, направляющей свои вооруженные силы, в отношении членов своих вооруженных сил.

В соглашении также уточняются случаи применения налоговых льгот, применяемых в отношении вооруженных сил США, в фокусе которых в первую очередь товары и услуги, предназначенные для официального использования. Общим принципом международного сотрудничества в сфере обороны является то, что принимающая страна не получает дополнительную прибыль за счет страны, направившей к ней свои вооруженные силы.

Соглашение подпишут министр обороны Эстонии и посол США в Эстонии, затем соглашение должен ратифицировать парламент страны — Рийгикогу.

Эстония подписала аналогичное соглашение с Германией. В свою очередь, США подписали такие же договоры с Германией, Голландией, Болгарией, Польшей и рядом других стран.