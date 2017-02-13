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С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону

Video
Наталия Демидова
Cегодня 21:31
Рубрика: Эстония

От навязчивой рекламы по телефону можно будет отказаться. Правда, не раньше мая следующего года - когда в силу вступят изменения в общеевропейском законе о защите данных. Тогда мобильные операторы будут обязаны заранее предупреждать клиентов, что они имеют дело с коммерческими звонками.

С мая следующего года вступят в силу изменения в общеевропейском законе о защите данных. Главное изменение коснется использования личных данных человека в секторе связи: если раньше закон регулировал только рекламные электронные письма, то теперь можно будет отказаться и от рекламных телефонных звонков, передает "Актуальная камера".

"Реформа касается как юридических, так и физических лиц. Прежде всего расширятся права физических лиц, а юридические лица должны будут обеспечить соблюдение этих прав", - говорит советник Министерства юстиции во вопросам публичного права Кярт Салумаа.

Главное требование к звонкам по продажам - пользователь должен с первых секунд разговора понимать, что имеет дело с рекламой.

"Звонки по продажам должны быть четко обозначены, например, каким-нибудь особым номером. Чтобы человек сразу понимал, что имеет дело не с каким-то знакомым, сменившим номер, а с продавцом. Так же у стран ЕС будет возможность на уровне местного законодательства создать базу, куда будут внесены номера телефонов людей, которые не желают получать рекламу по телефону", - поясняет гендиректор Инспекции по защите данных Вильяр Пеэп.

Один из наиболее распространенных видов телефонной рекламы -- это переманивание мобильными операторами клиентов друг у друга. При вступлении в силу изменения существенно повлияют на конкуренцию на рынке мобильных услуг.

Виктор Сольц
Редактор

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