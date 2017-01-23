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Население Эстонии растет не за счет естественного прироста, а за счет миграции

Эстония - одна из стран, которым угрожает старение населения. Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees/Scanpix
Cегодня 08:23
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

По предварительным данным 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800, что на 1850 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в Департаменте статистики.

Из-за отрицательного естественного прироста (когда количество смертей превышает количество рождений) численность населения сократилась на 1320 человек, а благодаря положительному сальдо миграции (в Эстонию переехало жить больше людей, чем уехало из страны) – увеличилось на 3220 человек. Всего население Эстонии выросло в течение 2016 года на 0,14%. Население Эстонии растет второй год подряд, поскольку иммиграция была больше, чем эмиграция и отрицательный прирост населения.

В 2016 году в Эстонии родилось 13 900 детей. Количество новорожденных остается приблизительно на том же уровне пятый год. Учитывая, что число женщин фертильного возраста сократилось, это можно воспринимать как хорошую новость, однако до отличных новостей еще далеко, отмечают в ведомстве.

В 2016 году умерло 15 300 человек. Шестой год подряд этот показатель остается приблизительно на одном уровне +/-150 человек. При том, что население стареет и число пожилых людей с каждым годом увеличивается, можно ожидать увеличения показателя ожидаемой продолжительности жизни.

В 2016 году в Эстонию переехали жить 9100 человек, а уехали – 5800. Эмиграция растет преимущественно за счет незарегистрированного выезда граждан ЕС и Эстонии. Иммиграция растет преимущественно за счет возвратной миграции, которая также не регистрируется, поскольку не был зарегистрирован предшествовавший ей выезд. Эмиграция чаще иммиграции не регистрируется сознательно или по незнанию, поэтому в уточненных данных по количеству населению, скорее всего, объем эмиграции вырастет заметнее иммиграции.

Нынешний результат основан на прошедшей в 2016 году в регистре населения смене места жительства — иммигрантами считаются лица, чье место жительства в конце предыдущего года находилось вне Эстонии, а в прошлом году уже было в Эстонии, а эмигрантами — все лица, которые к концу предыдущего года были зарегистрированы в качестве жителей Эстонии, но не были зарегистрированы к концу прошлого.

В 2015 году население Эстонии выросло на 2673 человек, ранее оно последовательно снижалось с 2000 года.

Уточненные данные о численности населения Эстонии будут опубликованы 4 мая, а о миграции – 23 мая.

Ирина Киреева
Редактор

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