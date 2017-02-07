ФОТО: Премьер-министры стран Балтии подписали договор о Rail Baltica

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали во вторник, 31 января, соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica.

В соглашении установлены сроки строительства, маршрут и технические детали.

Договор был подписан в "Котле культуры" в Таллинне. В 14:10 начнется совместная пресс-конференция премьер-министров Эстонии Юри Ратаса, Латвии Мариса Кучинскиса и Литвы Саулюса Сквернялиса.

После подписания договора его должны ратифицировать парламенты стран Балтии. Ратификация договора о Rail Baltica в Рийгикогу состоится не ранее апреля, когда будет опубликован анализ рентабельности проекта. Авторы исследования ранее указывали, что оно будет более оптимистичным, чем предыдущее. Несмотря на это, в связи с проектом Rail Baltica еще есть вопросы.

Координатор проекта Rail Baltica в Министерстве экономики Кристьян Кауниссааре сказал, что министерство видит самой большой проблемой неизвестность по части европейского финансирования с 2021 года и в следующей финансовой перспективе. Предполагается, что финансирование продолжится по той же шкале, что и сейчас.

Это означает, что 81% строительных работ оплачивает Евросоюз, а 19% – сами страны. Если из ЕС придет плохая новость о следующем финансовом периоде, то это может означать, что странам придется вложить больше.