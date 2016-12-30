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Спасатели и медики просят соблюдать особую осторожность во время праздников

Video
Екатерина Минькова
Bчера 20:33
Рубрика: Эстония

Спасатели, медики и эксперты по дорожному движению желают всем жителям Эстонии безопасного Рождества и Нового года и напоминают, что в праздничной суете особенно важно сохранять осторожность и соблюдать правила безопасного поведения.

В период праздников водители автотранспорта часто отвлекаются и становятся невнимательными, сообщила в пятницу, 23 декабря, "Актуальная камера".

"Этот год не был самым удачным в плане дорожного движения — за несколько лет число погибших увеличилось по сравнению с предыдущим годом. И я надеюсь, что за эти оставшиеся дни всем удастся сохранить жизнь и число жертв не вырастет", - сказал профессор института логистики ТТУ Даго Антов.

В ближайшие две недели прибавится работы и у скорой помощи: ежегодно число вызовов в этот период увеличивается на 30%, причем их львиная доля связана с употреблением алкоголя.

"Больше всего вызовов связаны с травмами. Выпившие люди не могут за себя постоять. Если празднуют в большой компании, необходимо, чтобы один человек был трезвым, чтобы он сел за руль трезвым. Тогда проблем не будет", - пояснил главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

Между тем спасатели напоминают не оставлять без присмотра зажженные свечи, причем ставить их можно только в подсвечники из невоспламеняющегося материала. Уходя из дома, также необходимо выключать гирлянды, так как короткое замыкание и перегрев гирлянды могут стать причиной пожара.

Спасатели также предлагают дымовой датчик как идею для новогоднего подарка и напоминают об осторожности с пиротехникой.

"Дымовой датчик и предметы противопожарной безопасности как подарок — хорошая идея, в отличие от оставленных без присмотра свечей на елке. Вторая важная тема — разная пиротехника. Девятого декабря в Таллинне был зафиксирован случай, когда группа людей, находящихся в алкогольном опьянении, решила использовать пиротехнику в жилом помещении, а точнее, в туалете. Это повлекло за собой неприятности, на место приехали спасатели", - сказал директор Пыхьяского спасательного центра Прийт Лаос.

В Таллинне будут работать дежурные аптеки на улицах Тынисмяэ или Викерлазе, за помощью можно будет также обратиться в приемные покои в поликлиниках.

Андрей Крашевский
Редактор

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