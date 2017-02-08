Ану Саагим: русские более заботливы, чем эстонцы

В передаче "Твой вечер" эстонская светская львица, редактор портала Elu24 Ану Саагим объяснила, почему после отдыха во Вьетнаме, она назвала эстонцев жадными, холодными людьми без чувства юмора.

"Все самые ужасные вещи в мире, мне кажется, происходят в Эстонии. Потому, что эстонцы жадные, сосредоточены только на себе и юмор у них близок к нулю, - так эмоционально журналистам недавно сказала Ану Саагим. - Когда ты уезжаешь куда-то, а потом возвращаешься сюда, понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы на самом деле здесь живем".

"На одном мероприятии надо было говорить о музыке. Я отдохнувшая загорелая вернулась, на следующий день сразу на работу, а вечером на мероприятие. Я была в шоке - все такие злые были, юмора у людей не было, такие холодные. Про музыку забыла и стала рассказывать про Вьетнам, про то, как там хорошо, как я расслабилась. И люди там друг к другу по другому относятся. То, что сказала, было настоящей эмоцией. Эстонцы на это обиделись, нельзя же говорить, что здесь плохо", - сказала светская львица в передаче "Твой вечер", добавив, что в Эстонии, на самом деле, неплохо, только темно, грустно и холодно.

"Что сказать? Съездите хотя бы два раза в год на отдых. Но люди ответят, как? У нас денег нет. Конечно, денег нет. На передачу я приехала на такси. Русский таксист сказал мне, что ему нравится Эстония, но деньги он зарабатывает за рубежом. Так же и эстонцы ездят на заработки в Финляндию, Норвегию. Это ненормально".

По мнению Саагим, чтобы жить в Эстонии все время приходится переплачивать. "Во Вьетнаме купила красивый костюм за 50 евро, в Эстонии он стоит 4000 евро".

Продолжая разговор о различиях, она высказала свое удивление тем, что массажисты, косметологи, парикмахеры, уборщицы, с которыми она общается, в основном русские. И добавила, что, сравнивая русских и эстонцев из сферы обслуживания, ей комфортнее с русскими, они более заботливы.