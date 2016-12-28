ФОТО: Ратас, Сестер и Пало ознакомились с состоянием Горхолла
Премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Свен Сестер и министр предпринимательства Урве Пало посетили в среду Таллиннский городской холл, чтобы ознакомиться с состоянием, в котором сейчас находится памятник архитектуры, и обсудить возможности финансовой поддержки плана реконструкции.
Экскурсию по Горхоллу для премьер-министра и представителей правительства провел исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.
Городские власти планируют построить в Горхолле конференц-центр и концертный зал международного уровня, а правительство пообещало поддержать проект финансово приблизительно в объеме половины стоимости.
Согласно планам, обновленный Таллиннский горхолл откроется в начале 2020 года.
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