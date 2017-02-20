Свободники требуют от Сестера раскрыть информацию об обязательствах Эстонии в связи со строительством Rail Baltica

Rail Baltica. Фото: ERR

Какие финансовые обязательства и в каком объеме возьмет на себя эстонское государство в связи со строительством железнодорожной магистрали Rail Baltica? Ответ на эти и другие вопросы в понедельник, 13 февраля, даст в парламенте министр финансов Свен Сестер.

С запросом на имя члена правительства обратились депутаты Рийгикогу от Свободной партии, сообщили утренние новости ETV+.

Оппозиционные депутаты также пожелали узнать, сколько в общей сложности средств госбюджета до 2025 года будет потрачено на строительство этой железной дороги и как много потребуется в дальнейшем на ее эксплуатацию.

Ратификация договора о Rail Baltica в Рийгикогу состоится не ранее апреля, когда будет опубликован анализ рентабельности проекта.