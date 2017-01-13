По факту ДТП в Ляэне-Вирумаа с участием россиян полиция начала уголовное расследование

ДТП в Ида-Вирумаа, трое пострадавших. Фото: Алексей Федоров/ERR

Полиция начала уголовное расследование произошедшей 5 января аварии в Ляэне-Вирумаа, в которой при столкновении трех автомобилей пострадали три человека - особенно тяжелые травмы получили женщина и ребенок младше одного года. Виновнику аварии грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралл, уголовное дело возбуждено по статье 422 (1) Пенитенциарного кодекса Эстонии. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой по неосторожности тяжелые травмы или смерть человека. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в четверг, 5 января, около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус.

Из Таллинна в сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами. Из-за сложных погодных условий сильная метель ограничивала видимость. Первый автомобиль Infiniti начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу движения, где он по касательной столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Микроавтобус, уходя от столкновения, в свою очередь выехал на встречную полосу и врезался в ехавший за Infiniti автомобиль Toyota Yaris, который выбросило с трассы. В результате столкновения пострадали три человека, ехавшие в автомобиле Toyota, мужчина, женщина и младенец. Пострадавших доставили в Ракверскую больницу. Позже женщину и ребенка в тяжелом состоянии перевезли в Таллинн - в Северо-Эстонскую региональную больницу и Детскую больницу. Мужчина с переломами находится в Раквереской больнице.