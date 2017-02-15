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Депутат предложил закрыть Таллиннское телевидение, столичная мэрия против

Таллиннское телевидение учреждено столичной мэрией и финансируется из городского бюджета. Фото: Postimees/RUS ERR
Cегодня 07:58
Рубрика: Эстония

Оппозиционный депутат Таллиннского городского собрания Антс Леэметс (Партия реформ) предлагает с 1 июля закрыть муниципальное Таллиннское телевидение (TTV). Мэрия столицы идею не поддерживают.

В среду, 8 февраля, предложение Леэметса будет обсуждаться на очередной сессии городского управления. Как подтвердили порталу rus.err.ee в городской канцелярии, мэрия Таллинна причин для закрытия телеканала не видит.

По словам директора горуправы по правовым вопросам Прийта Лелло, идея создания городского телевидения родилась еще в 2007 году, а ее автором выступил реформист Мати Элисте. После чего претворять инициативу в жизнь начал центрист Тармо Лаусинг, подготовивший соответствующий законопроект, который в конце ноября 2007 года был одобрен горсобранием. При этом, уверяет Лелло, пояснительная записка к нему была идентичной той, которую представил Элисте.

По словам Лелло, сегодня TTV - это качественный телеканал, который доступен не только клиентам операторов кабельного телевидения, но и в свободном доступе.

С учетом того, что происходящие в Таллинне события важны для всей республики, является оправданной трансляция TTV и за пределами столицы, считают в городской мэрии.

По мнению Антса Леэметса, в ситуации, когда столичные детские сады не получают должного финансирования, а многие дороги в городе нуждаются в ремонте, совершенно не оправдано, что "пропагандистский канал" с каждым годом получает все больше и больше бюджетных средств.

Лицензию на вещание TTV, финансируемое из столичного бюджета, получило в октябре 2010 года. В январе 2017 рейтинг TTV составлял 1,3%.

Сергей Михайлов
Редактор

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