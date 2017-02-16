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Сергей Степанов о списке президентских наград: 1/3 населения - невидимки

Сергей Степанов, Олег Чубаров, Виталий Белобровцев. Фото:ERR
Cегодня 16:18
Рубрика: Эстония

Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 99-й годовщины Эстонской республики 113 орденов и медалей за особые заслуги. Нарвский журналист Сергей Степанов не верит, что в стране не нашлось достойных государственной награды представителей русскоязычной общины Эстонии. Это говорит о том, что государство не видит треть населения страны.

Портал rus.err.ee спросил мнение у нарсвкого журналиста Сергея Степанова, профлидера железнодорожников Олега Чубарова и медиаэксперта Виталяи Белобровцева по поводу списка людей, кому президент Эстонии вручит государственный награды накануне годовщины Эстонской Республики.

Сергей Степанов, нарвский журналист

Неужели шахтер, спускающийся в забой каждый день, чтобы добыть сланец, за счет которого живет вся страна, менее достоин награды, чем японец, посвятивший жизнь налаживанию эстонско-японских отношений? Хотя до сих пор у нас нет ни одного прямого рейса между Таллинном и Токио.

Не верю, что в стране не нашлось достойных русскоязычных медиков, спортсменов, деятелей культуры, ученых, журналистов и так далее. Нынешний список награжденных четко показывает, что в стране 1/3 населения — невидимки.

В таком случае пусть государство открыто и честно скажет — вы нам интересны только как налогоплательщики. Иначе получается странная ситуация — за язык и лояльность государство с русскоязычного населения все время спрашивает, но при этом его не замечает.

Никто не хочет сломать стену между общинами и при этом все говорят про интеграцию. Нежелание замечать треть жителей своей страны указывает на слабость государства.

Олег Чубаров, профлидер железнодорожников Эстонии

Больших изменений в нынешнем списке награждаемых я не заметил. Единственное, что меня удивило — имя бывшего премьер-министра Таави Рыйваса. Учитывая, что результатом его деятельности во главе страны, стал вотум недоверия и отставка правительства, награждение его орденом выглядит, по-моему странно.

То, что в списке мало русских фамилий, скорее, указывает на недоработку тех, кто выдвигал кандидатов и составлял список. Новый президент первый раз подписала наградной лист. Посмотрим, кто в следующем году удостоится государственной награды.

Виталий Белобровцев, медиаэксперт

Мне сложно оценить этот список, так как нет критериев подбора кандидатов: кто их представлял, кто их отбирал, кто списки составлял. Возможно, это наследие Тоомаса Хендрика Ильвеса. Ведь не бывает так: завтра праздник — сегодня списки. Арифметика их составления довольно сложная и занимает много времени.

Хотя считается, что список президентский, но, кому давать награду, определяет не только президент. Нынешний президент вряд ли принимала участие в его составлении, ведь она в должности без году неделя.

Артур Тооман
Редактор

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