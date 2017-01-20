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В Таллинне откроют новую многоязычную частную школу для эстонских и русских детей

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 10:58
Рубрика: Эстония

Новая школа, которая откроется осенью 2017 года в Таллинне, создается усилиями ориентированных на обновление школьного образования руководителей Открытой школы и таллиннской горуправы. Среди основателей школы — инициатор создания образовательного фонда "Молодежь — в школу" (Noored Kooli) Артур Таэверэ и учредитель программы "Школа без насилия" (Kiusamisvaba Kool) Расмус Раск.

В Открытой школе эстонские и русские дети будут учиться вместе. При планировании и проведении учебной деятельности мы применяем новейшие научные методы и личностно-ориентированный подход к детям. В дополнение к государственной программе мы уделяем особое внимание формированию у учеников необходимых для успешной жизни социальных и эмоциональных навыков. Учебная работа будет проходить в помещениях основной школы Карьямаа в районе Пыхья-Таллинн.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт признал, что, к сожалению, в нашей системе образования до сих пор нет удачных решений, которые позволили бы русскоязычным детям выучить эстонский язык, получить необходимую поддержку в развитии родного языка и при этом овладеть предметными знаниями на высоком уровне. "Надеюсь, что новая школа будет успешным пилотным проектом и сможет в перспективе стать естественным звеном нашей школьной сети", — добавил Кылварт.

Возможность учить и использовать второй язык в ежедневном общении принесет пользу как эстонским, так и русским детям. В дополнение к языкам друг друга школьники будут изучать английский язык и, учитывая современные реалии, язык программирования.

"Мы хотим создать школу, где детям будет интересно учиться, где они узнают много нового и где к ним будут предъявлять высокие требования. Мы верим и знаем, что это возможно осуществить таким образом, чтобы ребенок оставался счастливым и с радостью ходил в школу", — подчеркнула директор Открытой школы Хелен Сабрак, рассказывая, что качественное образование и необходимые для успешной жизни навыки можно получать одновременно.

Школа будет частной, но при поддержке города Таллинна. Плата за обучение составит 110 евро в месяц, однако мы постараемся создать и бесплатные места, для тех, кто в этом нуждается. В этом году детей начнут записывать в первый и второй класс. Двери открыты для всех детей: тестирования в школе не будет. Регистрация начинается 20 января в 8:00 на сайте avatudkool.ee.

Открытая школа является первой школой в Эстонии, где используется метод трехъязычного погружения. В дополнение к этому учебная программа содержит изучение точных наук при помощи проектного обучения и научно обоснованную программу формирования социально-эмоциональных навыков (Social and Emotional Learning Program).

В центре "Арсенал" 14 января в 11:30 в кафе Lantsh (Erika 14) состоится инфочас, на котором можно будет познакомиться с принципами работы и учебными методами Открытой школы. В мероприятии примут участие вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и представитель Министерства образования и науки Ирене Кяосаар.

Артур Тооман
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