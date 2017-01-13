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С 7 января разрешено выходить пешком на лед Псковского и Теплого озер

Рыбаки. Postimees/Scanpix
Cегодня 17:50
Рубрика: Эстония

Начиная с субботы, 7 января, разрешено пешком выходить на лед Теплого и Псковского озер. По-прежнему запрещено выходить на лед Чудского озера.

Любителям зимней рыбалки не стоит приближаться к устьям рек и ручьев, так как лед в этих местах очень тонок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

Лед на Чудском озере пока еще не выдерживает человека, не говоря уже о моторно-транспортных средствах.

Капитан погранохраны Лыунаской префектуры Мати Миксон сообщил, что в выходные ожидаются морозы, поэтому выходящим на лед рыбакам необходимо тепло одеться. "При выходе на лед нужно взять также с собой мобильный телефон с полным зарядом аккумулятора, чтобы в случае опасности позвонить в Центр тревоги и позвать нас на помощь", - подчеркнул Миксон.

Пограничники напоминают, что выход на лед озера и свое возвращение следует зарегистрировать на ближайшем кордоне. Свежую информацию о погодных условиях на озерах можно получить на интернет-странице полиции, на ближайшем кордоне или по номеру инфотелефона Департамента полиции и пограноохраны 612 3000.

Виктор Сольц
Редактор

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