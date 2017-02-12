В Пыхья-Таллинне задержан подозреваемый в вооруженном ограблении магазина
В субботу, 5 февраля, при попытке вооруженного ограбления магазина в Пыхья-Таллинне был задержан нетрезвый 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке.
Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился накануне днем.
В 12:30 на пульт дежурного Центра тревоги поступила информация о том, в магазине на улице Теэстузе продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу.
Через две минуты на место происшествия прибыль полицейский патруль, который обнаружил в магазине вооруженного ножом мужчину. Полицейские приказали ему бросить нож на пол и выйти на улицу. Мужчина подчинился приказу властей и вышел из магазина, не оказывая сопротивления.
В инциденте никто не пострадал. Подозреваемого в совершении преступления задержали на 48 часов. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке. У подозреваемого в ограблении выявили алкогольное опьянение средней степени.
Размер нанесенного магазину ущерба будет установлен в ходе инвентаризации.
Власти поблагодарили бдительных граждан, которые позвонили по номеру 112 и сообщили о попытке ограбления.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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