В Пыхья-Таллинне задержан подозреваемый в вооруженном ограблении магазина

Полиция быстро и решительно отрегировала на сигнал. Фото: Postimees/Scanpix

В субботу, 5 февраля, при попытке вооруженного ограбления магазина в Пыхья-Таллинне был задержан нетрезвый 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился накануне днем.

В 12:30 на пульт дежурного Центра тревоги поступила информация о том, в магазине на улице Теэстузе продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу.

Через две минуты на место происшествия прибыль полицейский патруль, который обнаружил в магазине вооруженного ножом мужчину. Полицейские приказали ему бросить нож на пол и выйти на улицу. Мужчина подчинился приказу властей и вышел из магазина, не оказывая сопротивления.

В инциденте никто не пострадал. Подозреваемого в совершении преступления задержали на 48 часов. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке. У подозреваемого в ограблении выявили алкогольное опьянение средней степени.

Размер нанесенного магазину ущерба будет установлен в ходе инвентаризации.

Власти поблагодарили бдительных граждан, которые позвонили по номеру 112 и сообщили о попытке ограбления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.