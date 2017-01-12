Несмотря на критику, привязанность платы за детсад к минимальной зарплате остается неизменной

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix

Уполномоченная по равноправию и равному обращению Лийза Пакоста уже в 2015 году обращала внимание на тот факт, что плата за место в детском саду не должна автоматически расти в связи с повышением минимальной заработной платы, этого мнения она придерживается до сих пор. Тем не менее, все остается по-прежнему, и министр образования и науки Майлис Репс считает, что какое-то ограничение должно оставаться и лучшего решения в настоящее время пока нет.

Согласно закону, плата за место в детском саду устанавливается муниципалитетами, и она не должна превышать 20% от минимальной заработной платы. Поскольку с нового года минимальная заработная плата выросла с 430 до 470 евро, это означает и повышение платы за место в детском саду в большинстве местных самоуправлений.

По словам Лийзы Пакоста, плата за место в садике со стороны родителей в общей случае задумывалась, как плата за необходимое для обучения, а не для выплаты зарплаты воспитателям детских садов. Эти деньги собираются для приобретения учебных пособий, игрушек, для проведения выездных экскурсий детей, а деньги на заработную плату должны поступать из бюджета местного самоуправления, сказала Пакоста новостному порталу ERR.

"Закон предусматривает право местного самоуправления повышать плату за место в детском саду, но это повышение должно быть связано с тем, что для детей будет что-то значительно лучше. Автоматическая связь не является законной", - пояснила она.

Уполномоченная по равноправию и равному обращению добавила, что повышение минимальной заработной платы не означает, что у всех родителей вырастет зарплата.

"В свою очередь, это не означает, что что-то будет для детей автоматически лучше. Повышение платы должно быть связано с тем, что что-то будет лучше непосредственно для детей", - подчеркнула Пакоста.

Репс: местные самоуправления могут снизить плату для семей с низкими доходами

Майлис Репс пояснила, почему она считает, что некоторые ограничения по связи платы за место в детском с минимальной заработной платой должны остаться.

"Мы это обсуждали, хотя, в министерстве обсуждения еще не было. Общее мнение таково, что какое-то ограничение необходимо, и лучшего решения пока нет", - сказала она.

Репс отметила, что плата за место в детском саду должна обеспечить всем семьям равный доступ к местам детских садах и, например, для семей с тремя и более детьми, для семей с одним родителем или семей с низким уровнем доходов можно это плату понизить.

"Важно на уровне местного самоуправления замечать социально неблагополучные семьи, а также обеспечить дошкольное образования детям с особыми потребностями, с тем чтобы избежать потом проблем в школе", - добавила министр образования.

Если прошлой весной Репс вместе с членом Рийгикогу от соцдемов Хельмен Кютт выступила с идеей, что последний год пребывания ребенка в детском саду должен быть для всех детей обязательным и оплачиваемым государством, то теперь, став министром образования, она оставила без ответа вопрос, собирается ли она проводить эту идею в жизнь.

Репс отметила, что перед школой у всех детей должна быть возможность посещать детский сад, и что по данным инфосистемы образования Эстонии, тех, кто этого не делает, только шесть процентов. Министерство образования намерено совместно с местными самоуправлениями разбираться с этой группой.

"Местные самоуправления предоставляют социально уязвимым семьям полное или частичное освобождение от платы за место в детском саду. Эти принципы будут работать и в будущем. Дополнительно консультирование и проверка готовности детей к школе и прочее — стараемся поддержать всех", - отметила министр образования.

Комиссия по культуре свою позицию еще не сформировала

Председатель комиссии Рийгикогу по культуре Ааду Муст сказал, что тема привязанности платы за место в детском саду к минимальной заработной плате у них стоит на повестке, но когда она будет рассматриваться, пока неизвестно.

"У нас у одного одно мнение, у другого — другое, взвешенного решения комиссии пока нет. Остается сказать, что в некотором смысле это похоже на завтрашний поезд. Тема старая, но для ответа еще рано", - сказал Муст.

Исследование центра RAKE Тартуского университета показало, что плата за место в детском саду в различных самоуправлениях составляет от 0 до 85 евро, средняя плата - около 45 евро.

В Эстонии есть волости, в которых в 2015 году родители не платили за место в детском саду (Канепи и Колга-Яани), но также есть и места, где плата составляет свыше 80 евро в месяц (волости Раэ, Виймси, Харку, Кийли, города Раквере, Кейла, Тарту).