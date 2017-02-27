В газовых плитах Bosch и Siemens возможна утечка газа

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Производитель домашней техники Bosch в рамках кампании безопасности призывает владельцев газовых плит брендов Bosch и Siemens проверить свои плиты, поскольку в них возможны утечки газа.

Кампания касается произведенных в период 2006-2011 отдельных газовых плит Siemens и произведенных в период 2004-2005 настольных газовых плит Bosch. Проведенная производителем проверка выявила потенциальный дефект соединительной детали, из-за которой возможна утечка газа, а в исключительных случаях существует риск взрыва.

Для кампании специально создан сайт www.gascookingsafety.com, также можно позвонить по номеру обслуживания клиентов +372 633 7007.

Если устройство относится к группе риска, дефектную деталь заменят дома у владельца на новую как можно скорее.

После выявления дефекта устройства следует сразу же связаться с производителем по перечисленным каналам и договориться о времени визита уполномоченного техника, который придет и заменит дефектную деталь. Для предупреждения потенциальной опасности владельцам следует немедленно отключить снабжение газом и не пользоваться плитой до тех пор, пока деталь не заменят.

По словам производителя, проблема касается 170 000 устройств, большая часть которых продана в Нидерландах, Бельгии и Германии. В Эстонии было продано около 250 газовых плит Bosch и Siemens. Кампания безопасности с доступностью всех каналов коммуникаций проводится во всех странах, где могли продавать устройства с дефектной деталью.