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Правительство Эстонии планирует в будущем штрафовать меньше людей

Иллюстративная фотография Фото: Reutes/Scanpix
Bчера 15:50
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Правительство поддержало реформу производства дел о проступке, которая позволит в будущем назначать людям меньшие штрафы и лучше воздействовать на совершивших опасные проступки.

"Реформа в области производства дел о проступке опирается на три важных принципа. Мы хотим меньше наказывать людей штрафами, более всего воздействовать именно на совершивших опасные проступки и сделать делопроизводство более эффективным и экономным", - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Планируется сократить число подлежащих наказанию проступков, например, в будущем полиция сможет в определенных случаях ограничиться устным предупреждением и не вносить в пенитенциарный регистр менее опасные проступки. Также планируется меньше штрафовать несовершеннолетних.

"Почти о половине населения Эстонии на данный момент есть записи в пенитенциарном регистре, поскольку туда вносят и такие нарушения, как вождение с разбитыми фарами или переход через дорогу в неположенном месте. Непропорционально и неразумно наказывать людей таким образом, - сказал глава МВД Андрес Анвельт. - Иногда полезнее поговорить с человеком".

В тех случаях, когда наказание все же неизбежно, новый порядок позволит существенно сэкономить время — составление протокола по проступку планируется сократить с нынешних двадцати до пяти минут. Это сэкономит время и людям, и полиции.

Для людей, совершающих самые опасные проступки вроде значительного превышения скорости или нетрезвого вождения, планирует ввести привязанные к доходам штрафы, которые сейчас, например, назначаются за вождение при криминальной степени опьянения.

Минимальная дневная ставка такого штрафа составила бы 5 евро (сейчас единица штрафа составляет 4 евро), ставка росла бы в зависимости от доходов человека.

Надежда Берсенёва
Редактор

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