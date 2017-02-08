Тийт Вяхи собирается создать в Силламяэ парк скульптур "дураков"

Тийт Вяхи. Фото: ERR

Чьи скульптуры появятся в парке, Вяхи пока не сказал, но он планирует установить их за свой счет, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Ekspress.

"Каждый день слышу разговоры, как Эстония готовится к войне с Россией. Как кроме сухопутных войск привлечь в Эстонию еще и воздушное и водное вооружение: может также ядерное, химическое и биологическое оружие? Иностранных журналистов также интересует в основном, кто что сказал о начале войны. На самом высоком уровне в Эстонии принимали Джона Маккейна, которого Трамп назвал разжигателем войны. Одумайтесь, люди!" – сказал Вяхи.

Председатель совета Silmet Grupp считает, что вместо военной истерии мы должны заботиться об экономике.

"Эстонская экономика росла на 12% в год, когдя я покинул пост премьер-министра (в 1997 году). С 2007 года эстонская экономика не выросла в постоянных ценах даже на десятые доли процента! Разве нам есть чем гордиться", – сказал Вяхи.