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Земельный департамент во второй половине 2017 года начнет выкупать землю под трассу Rail Baltica

Схема трассы новой железной дороги Rail Baltic. Фото: Земельный департамент
Cегодня 11:24
Рубрика: Эстония

Новая железнодорожная трасса Rail Baltica будет проходить по территории Харьюского, Раплаского и Пярнуского уездов. Земельный департамент начнет переговоры с землевладельцами из Раплаского уезда о выкупе их недвижимости, необходимой для строительства железной дороги, во второй половине 2017 года. В Харьюском уезде такие переговоры начнутся в 2018 году.

Земельный департамент на своей странице опубликовал схему новой железнодорожной трассы. Железная дорога начнется в Маарду, в порту Мууга, одно из ответвлений ведет к Балтийскому вокзалу в Таллинне. Дальше дорога поворачивает на Пярну и доходит до границе с Латвией в районе Айнажи.

Суммарная стоимость строительства новой железной дороги от Таллинна до Варшавы, по имеющейся сейчас информации, составит порядка 1,3 млрд евро. Большую часть суммы покроет Европа и часть придется оплатить эстонским налогоплательщикам в порядке самофинансирования.

В 2017 году предусмотрены инвестиции в проект Rail Baltica в объеме 51,7 млн евро.

Артур Тооман
Редактор

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