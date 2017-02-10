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В Эстонии началась социальная кампания против торговли людьми

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Reuters
Cегодня 12:43
Рубрика: Эстония

Министерство юстиции Эстонии запустило в феврале социальную кампанию 1ELU ("Одна Жизнь") с целью привлечь внимание к проблеме торговли людьми. На первый взгляд тема для Эстонии чужеродная, однако, по даннным министерства, число преступлений, связанных с торговлей людьми в Эстонии, выросло в 2016 году в три раза по сравнению с 2015 годом.

По словам советника отдела криминальной политики Министерства юстиции Ану Лепс, большинству жителей Эстонии торговля людьми кажется чужеродной темой, касающейся только находящихся далеко от нас стран. "Тем не менее, преступления, связанные с нарушением прав человека и с торговлей людьми, происходят и в Эстонии в результате деятельности преступных сообществ. Например, в 2016 году зарегистрированное число преступлений, связанных с торговлей людьми, выросло с 4 до 15 по сравнению с предыдущим годом. В то же время никто не знает, сколько подобных случаев остались неизвестными полиции или оказывающим помощь организациям".

Социальная кампания 1ELU основывается на том, что у всех у нас одна жизнь, которую мы имеем право прожить свободно, достойно, управляя ей самостоятельно.

Для установления случаев торговли людьми для первой фазы кампании подготовлены четыре видеоклипа, разъясняющие различные виды торговли людьми, в том числе и те, что связаны с эксплуатацией на работе. Клипы призывают в случае подозрения на торговлю людьми связаться с консультантами. Их список есть на сайте: kriminaalpoliitika.ee

Лепс пояснила, что результаты проведенных исследований показывают, что в Эстонии люди знают о проблеме, но у них нет информации о том, куда следует обращаться в подобных случаях. "Мы имеем дело с торговлей людьми на работе, когда работодатель игнорирует предыдущие соглашения и ставит работника в принудительную ситуацию – будь то ограничение свободы передвижения, вымогательство, угроза, хранение документов у себя или что-то подобное, - разъяснила Лепс. - В случае, если у человека появились подозрения в том, что работодатели могут использовать доверчивость его самого или его близких, то стоит сообщить об этом"

Видеоклипы будут показывать на таллиннском автовокзале, в аэропорту, в портах, а также на судах Tallink, в кинотеатрах Apollo по всей Эстонии и на online-каналах. Дополнительную информацию можно найти на странице кампании в Facebook. Кроме того, информационные материалы будут раздаваться через школы и профессиональные училища, кассу по безработице, трудовую инспекцию, организации, оказывающие помощь жертвам, а также через другие организации.

Кампания 1ELU софинансируется Фондом внутренней безопасности ЕС и МВД Эстонии. Во второй и третьей частях кампании внимание будет сосредоточено на предупреждении сексуальной эксплуатации и использовании детей в преступных целях. Кампанию проводит Министерство юстиции, Министерство социальных дел, НКО Living For Tomorrow, Центр по правам человека Эстонии и рекламное агентство Idea.

Артур Тооман
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