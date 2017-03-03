ВИДЕО: празднование годовщины ЭР началось с подъема государственного флага

В 7:30 утра в Губернаторском саду у подножия башни "Длинный Герман" прошла праздничная церемония подъема флага на восходе солнца.

С речами к собравшимся обратились спикер Рийгикогу Эйки Нестор и архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. Актриса Теэле Пярн, лауреат премии имени Вольдемара Пансо, зачитала текст о провозглашении независимости Эстонской республики 1918 года. В церемонии приняли участие коллектив Общества мужской песни Эстонии и духовой оркестр Департамента полиции и погранохраны.

Телеканал ETV+ вел прямую трансляцию. На месте были репортеры ETV+ Дмитрий Кукушкин и ETV Анна Гавронски, за кадром церемонию комментировал Дмитрий Пастухов.