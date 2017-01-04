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Кальюлайд: сейчас на 100-летний юбилей ЭР я бы Путина не пригласила (2)

Керсти Кальюлайд. Фото: ERR
Cегодня 13:55
Рубрика: Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала традиционное интервью ERR по итогам года, в котором речь зашла в том числе и об отношениях с соседней Россией.

На вопрос журналиста Йоонаса Хеллермаа, как президент планирует улучшать отношения с Россией, Кальюлайд ответила: "Я могу общаться с партнерами в Европе, чтобы мы были на одной волне. В ситуации, когда Россия не выполняет ни своих международных обязательств, ни минских соглашений, а также буйствует в Сирии, самое важное, чтобы наша система ценностей была единой в своем послании. Наряду с другими, мы должны сказать Москве, что изменения начинаются с Москвы, а не откуда-то еще".

Кальюлайд добавила, что Москва заинтересована показать, что Европа не едина – каждый раз, когда кто-то из европейских лидеров произносит что-то раскалывающее, тут же начинают углублять и расширять эту трещину. "Это называется стратегической коммуникацией. И это надо понимать".

На вопрос, могла бы Кальюлайд пригласить на празднование 100-летней годовщины Эстонской Республики Владимира Путина, президент ответила: "Я не знаю, какой к тому времени будет внешняя политика России. Сейчас мы видим, что Россия – это государство, которое готово решать разногласия с помощью оружия, менять границы стран. Президента такой России я бы не пригласила на юбилей".

Интервью в полном объеме на эстонском языке доступно на портале ERR Uudsed.

Президент Керсти Кальюлайд дала интервью и телеканалу ETV+. Оно выйдет в эфир 31 декабря в 20:10

Ирина Киреева
Редактор

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