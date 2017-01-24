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В Эстонии упразднят комиссии по делам несовершеннолетних

Подростки покупают сигареты. Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 10:41
Рубрика: Эстония

Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала изменение Закона о социальном обеспечении и других связанных с ним законов, что позволит обеспечить помощь нуждающимся в ней детям. Цель законопроекта – предотвратить правонарушения со стороны детей, которые могут повлечь за собой негативные последствия как для ребенка, так и для общества.

Благодаря законопроекту местные самоуправления получат право ходатайствовать в суде о направлении ребенка в закрытое детское учреждение, если помочь ему иным способом невозможно и если поведение ребенка представляет опасность. Законопроект объявит недействительным Закон о мерах воздействия, применяемых к несовершеннолетним. Будут упразднены комиссии по делам несовершеннолетних. В дальнейшем речь будет идти не о несовершеннолетних правонарушителях, а о детях, нуждающихся в помощи и о предлагаемых им услугах, т.е. о помощи детям и семье.

"Благодаря законопроекту нуждающемуся в помощи ребенку будет проще получить финансируемые государством услуги по социальной реабилитации и услуги по примирению. Будет создано регулирование закрытых детских учреждений. Законопроект создаст условия для того, чтобы ребенок получил помощь как можно раньше. Это предотвратит возможные правонарушения в будущем", – пояснила комиссии по социальным делам министр социальной защиты Кайа Ива.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, в ходе второго чтения необходимо уточнить ряд вопросов, возникших у комиссии по социальным делам, например, рассмотреть понятие и регулирование закрытого детского учреждения. "У молодых людей, на которых распространяется действие данного закона, разные проблемы. Это может быть что угодно, от нарушения школьной обязанности и психических отклонений до употребления алкоголя, наркотиков или психотропных препаратов. И каждый из них нуждается в реальной помощи", – сказала Кютт.

По оценке заместителя председателя комиссии по социальным делам Моники Хауканымм, обеспокоенность вызывают ограниченность средств в бюджете и малочисленность специфических реабилитационных программ. "Если у работника местного самоуправления, занимающегося защитой детей, нет возможности работать с нуждающимся в помощи ребенком, и он может свободно направить ребенка для получения услуг по социальной реабилитации, это похоже на ящик Пандоры. Местные самоуправления наверняка начнут вовсю пользоваться выделенными из государственного бюджета средствами, как это было с пособиями для сиделок", – сказала Хауканымм.

По словам представителя Министерства социальных дел, на социальную реабилитацию можно направить до 200 детей в год. По его словам, Закон о защите детей, вступивший в силу 1 января прошлого года, обязывает государство и местные самоуправления, а также учреждения, работающие с детьми, сотрудничать при планировании, финансировании и применении мер, направленных на детей.

Поправки к Закону о помощи жертвам расширят услуги примирителя. В ходе процедуры лицо, совершившее проступок, и пострадавшее лицо смогут совместно найти решение для ситуации.

Артур Тооман
Редактор

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