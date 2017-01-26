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Подозреваемый в коррупции технический директор PERH арестован

Иллюстративное фото. RIA Novosti/Scanpix
Cегодня 11:20
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Харьюский уездный суд в четверг выдал ордер на арест технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милли, подозреваемого в коррупционных преступлениях.

Суд удовлетворил ходатайство государственного прокурора Стевена-Христо Эвестуса на арест 55-летнего Милли на два месяца, сообщило в четверг, 19 января, агентство BNS.

"Из собранных материалов следует, что подозреваемый может продолжить совершение коррупционных преступлений. По этой причине прокуратура ходатайствовала в суде о его аресте", - пояснил Эвестус, который возглавляет досудебное производство по данному уголовному делу.

Милли был задержан сотрудниками Центральной криминальной полиции во вторник по подозрению в нарушении требований к проведению тендеров и в мошенничестве, в неоднократном принятии и в вымогательстве взяток, в подделке документов, в использовании поддельных документов, а также в отмывании денег.

В качестве подозреваемого был допрошен также 64-летний проектный менеджер из того же подразделения, которого подозревают в мошенничестве и в нарушении требований проведения государственных тендеров. Прокуратура не стала ходатайствовать о его аресте.

В соответствии с подозрением, технический директор за взятки обеспечил ряд преимуществ предприятиям, участвовавшим в тендере. Общая стоимость тендеров, в основном связанных с проектированием и строительством, превышала 10 млн евро.

Позднее Эвестус уточнил, что суммы взяток составляли десятки тысяч евро. "Поставки были большие и объемные. Но пока рано говорить о точных суммах, которые были переданы в виде взяток. Они окончательно выяснятся в обвинении. Сейчас можно сказать, что речь идет о десятках тысяч евро, с которых чиновник получил материальную выгоду", - сказал он.

Прокурор также сообщил, что подозрения будут предъявлены и нескольким юридическим лицам. "У нас есть основания утверждать, что с подозреваемым связаны несколько участвовавших в тендерах предприятий и их представителей. Это повлечет за собой предъявление подозрений и ряду юридических лиц", - сказал Эвестус.

Уголовное дело расследует бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции под руководством государственной прокуратуры.

В середине сентября 2016 года Государственная прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором обвиняет в преступлениях бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, директора отдела инфотехнологии и руководителя отдела питания, предъявлены также обвинения фирме по организации питания и ее исполнительному директору.

Согласно обвинению, Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договор с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.

В октябре Аллик, летом подавший в отставку с поста главы PERH, возглавил правление сети поликлиник AS Medicum.

Андрей Крашевский
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