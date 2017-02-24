Свен Сестер: решение в быстром темпе повысить акцизы на алкоголь было верным

Министр финансов Свен Сестер. Фото: Postimees/Scanpix

Министр финансов Свен Сестер (IRL) считает, что повышение ставок акцизов в ускоренном темпе является шагом, необходимым в интересах здоровья народа и если в этом повышении акцизов и есть момент несоответствия Конституции, то только в способе проведения этого изменения, а не в его сути.

"Налоги на слабоалкогольные напитки в Эстонии были сравнительно ниже, чем на крепкий алкоголь и повышение ставок акцизов позволяет сократить эту разницу. И канцлер права отмечает, что алкоголь в Эстонии является одним из серьезнейших факторов вреда здоровью", - сказал Сестер в интервью BNS, комментируя замечание канцлера права о том, что быстрый темп роста акцизов в 2017 и 2018 годах противоречит Конституции.

По мнению министра финансов, канцлер права противоречие усматривает не в том, что именно захотело сделать правительство, а в том, как это намерение было осуществлено, то есть, главным образом, в том, может ли государство вносить изменения в установленные законом повышения акцизов. "В то же время, канцлер права обращает внимание и на то, что подобные предписания нельзя считать хорошей практикой", - добавил Сестер.

"Мы имеем дело с достаточно противоречивой и юридически полной нюансов темой. Мы проанализируем аргументы канцлера права и уже от решения Рийгикогу зависит, перейдет ли этот вопрос в поле зрения Государственного суда", - сказал министр финансов.

Канцлер права Юлле Мадизе в пятницу выступила с заявлением о том, что, по ее мнению, поспешное повышение ставок акцизных налогов на слабоалкогольные напитки противоречит Конституции, поскольку нарушает принципы свободы предпринимательства и оправданного ожидания.