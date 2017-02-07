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Отметивший 107-летие старейший житель Эстонии посоветовал чиновникам не курить

Арвед Тамм знает секрет долголетия - не курить и не злоупотреблять спиртным. Фото: материалы для СМИ
Cегодня 15:20
Рубрика: Эстония

Во вторник, 31 января, старейший житель Эстонии и одновременно старейший житель Пыхья-Таллинна Арвед Тамм отмечает свое 107-летие.

С Днем рождения долгожителя поздравили представители Пыхья-Таллиннской районной управы во главе с заместителем старейшины Юлианны Юрченко, сообщила пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.

Тамм официально является старейшим жителем Эстонии с декабря 2015 года. Перед его глазами прошли многие исторические события - ему довелось жить в царское и советское время, он помнит Первую и Вторую мировые войны, рождение и восстановление Эстонской республики.

"Считайтесь с окружающими, помогайте людям, если им нужна ваша помощь. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем, тогда будете жить долго", - посоветовал долгожитель пришедшим его поздравить городским чиновникам.

На вопрос о самом важном событии в его жизни Тамм ответил лаконично: "Женитьба". По его словам, это было верное решение.

Собравшиеся за праздничным столом родные и близкие старейшего жителя страны рассказали, что он родился в многодетной семье. У него было 12 сестер и братьев. Четверо из них умерли в младенчестве.

За свою длинную и интересную жизнь Тамм попробовал себя в разных сферах деятельности. В том числе он трудился в сельском хозяйстве, был транспортным рабочим на складе, работал фотографом, экспедитором, бригадиром, продавцом на рынке и киоскером. Также он стал прототипом Арве Йомма - главного героя серии из семи романов, вышедшей из-под пера его родственника, писателя Хейно Кийка.

В 1910 году, когда родился Арвед Тамм, на Петровской площади (ныне площадь Вабадузе) был открыт памятник Петру I, Земля в своем движении по орбите прошла через хвост кометы Галлея, умер Лев Толстой и в Таллинне прошел VII всеобщий песенный праздник.

Сергей Михайлов
Редактор

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