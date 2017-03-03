ВИДЕО с церемонии возложения венков на площади Вабадузе

В 9:00 утра началась церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе.

С речью на церемонии выступил премьер-министр Юри Ратас. "Эстонское государство никогда не забудет героев освободительной войны и создателей государства. Точно также нам нельзя забывать храбрых бойцов Сил обороны Эстонии, погибших за наше государство и за более безопасный мир", – сказал премьер-министр Юри Ратас.

"Кровавые конфликты, которые уже долгие годы продолжаются в Европе и в мире напоминают нам о том, что свобода и демократическое правовое государство не возникают сами по себе. Мы должны понимать подлинную цену достижения Эстонии и независимого государства", – отметил он.

Ратас поблагодарил всех международных союзников и партнеров.

"Сегодня мы неотделимая часть Евросоюза и НАТО. И только все вместе мы можем отстоять безопасный и свободный мир", – завершил свою речь премьер-министр.

За речью Юрия Ратаса последовала молитвенная проповедь архиепископа-эмерита Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви Андреса Пыдера.

Телеканал ETV+ вел прямую трансляцию. Комментировали ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.