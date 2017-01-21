logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Яна Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой

Представление нового бренда Эстонии. Фото: ERR
Cегодня 12:02
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

По мнению евродепутата Яны Тоом, новый бренд Эстонии является удачным, а споры вокруг него вызваны стоимостью проекта.

Тоом написала в Facebook, что шум вокруг нового бренда был вызван высокой стоимостью напоминающей Marimekko эстетики. Тоом также похвалила команду дизайнеров и написала, что ей понравилась "фишка с камнями".

Обновление бренда финансировалось на средства из структурных фондов ЕС. Стоимость проекта составила 200 000 евро, в том числе 30 000 евро выделили на поиск бренда. Стоимость созданного в 2002 году бренда "Welcome to Estonia" составила более 13 млн крон (830 000 евро).

Фонд развития предпринимательства (EAS) в пятницу представил обновленный портал об Эстонии estonia.ee и официальный сайт бренда Эстонии brand.estonia.ee. Estonia.ee является, по сообщению EAS, воротами, где можно получить как общую информацию об Эстонии, так и полезную информацию для желающих посетить страну, инвестировать в нее, учиться или работать в ней.

Brand.estonia.ee содержит, по сообщению EAS, описание бренда, его преимущества, ценности, амбиции, вербальную и визуальную идентичность (в том числе концепцию „est“), месседжи и применение. Материалами с сайта brand.estonia.ee могут бесплатно пользоваться все желающие: предприниматели, госучреждения, эксперты в области маркетинга и коммуникаций и прочие.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Эстонии появятся десятки центров для взрослых с особыми потребностями
 foto
Департамент технического надзора начал расследование в отношении телеканала TV3
 foto
Зелёный валун станет торговой маркой Эстонии в мире

Зарубежные новости

foto
Минздрав России предлагает запретить продажу табака родившимся после 2015 года
 foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28