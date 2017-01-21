Яна Тоом: шум вокруг нового бренда Эстонии вызван его ценой

Представление нового бренда Эстонии. Фото: ERR

По мнению евродепутата Яны Тоом, новый бренд Эстонии является удачным, а споры вокруг него вызваны стоимостью проекта.

Тоом написала в Facebook, что шум вокруг нового бренда был вызван высокой стоимостью напоминающей Marimekko эстетики. Тоом также похвалила команду дизайнеров и написала, что ей понравилась "фишка с камнями".

Обновление бренда финансировалось на средства из структурных фондов ЕС. Стоимость проекта составила 200 000 евро, в том числе 30 000 евро выделили на поиск бренда. Стоимость созданного в 2002 году бренда "Welcome to Estonia" составила более 13 млн крон (830 000 евро).

Фонд развития предпринимательства (EAS) в пятницу представил обновленный портал об Эстонии estonia.ee и официальный сайт бренда Эстонии brand.estonia.ee. Estonia.ee является, по сообщению EAS, воротами, где можно получить как общую информацию об Эстонии, так и полезную информацию для желающих посетить страну, инвестировать в нее, учиться или работать в ней.

Brand.estonia.ee содержит, по сообщению EAS, описание бренда, его преимущества, ценности, амбиции, вербальную и визуальную идентичность (в том числе концепцию „est“), месседжи и применение. Материалами с сайта brand.estonia.ee могут бесплатно пользоваться все желающие: предприниматели, госучреждения, эксперты в области маркетинга и коммуникаций и прочие.