Продавцы электронных сигарет: с ростом акциза часть рынка уйдет в тень, а покупатели устремятся в Латвию

Эстония вводит акциз на продукцию для электронных сигарет. Со следующего года к стоимости любой жидкости объемом в 10 миллилитров добавится акциз размером в два евро. Продавцы и пользователи электронных сигарет предупреждают политиков: часть рынка может уйти в тень, а покупатель - устремиться в соседнюю Латвию, где акциз в разы ниже, передает "Актуальная камера".

Ради будущего здоровой нации - так объясняет предстоящие изменения в законе глава минфина Свен Сестер. Идею обложить налогом продукцию для электронных сигарет вынашивали почти год - столько времени понадобилось кабмину на подготовку пакета поправок об акцизе на табак.

"Акциз для чего? Для того, чтобы послать потребителям четкий сигнал того, что, возможно, необходимо снизить потребление данной продукции. Поэтому мы хотим ввести данный акциз. Кстати, как это уже сделали в Латвии и ряде других европейских стран, где данные положения адаптированы на законодательном уровне", - пояснил министр финансов Свен Сестер.

Местные продавцы и импортеры электронных сигарет всерьез обеспокоены грядущими нововведениями. По их словам, наш покупатель с новой силой устремится в соседнюю Латвию: там акциз на жидкость к электронным сигаретам объемом в 10 мл составляет примерно от 10 евроцентов и до 1 евро и 10 евроцентов, в зависимости от содержания никотина в добавке. А вот в Эстонии сумму акциза будут взимать вне зависимости от крепости продукта.

"Надо быть готовым к черному рынку, потому что сегодня наше правительство говорит об акцизе в 2 евро за 10 мл жидкости. И здесь нет разницы, какая у нее будет крепость. Получается, что все города и регионы на юге страны будут ездить в Латвию и там закупать данную продукцию", - считает член правления Elgery Group Оливер Лехтсаар.

Бьют тревогу и в Фонде продавцов и пользователей электронных сигарет, где считают, что налогообложение альтернативных табачных изделий может вызвать обратную реакцию потребителей, которые еще вчера хотели побороть вредную привычку с помощью электронной сигареты.

"Электронные сигареты нельзя облагать акцизом. Палата врачей Королевства Англии объявила, что такие сигареты на 95% безопаснее обычных табачных изделий. И если данный законопроект будет принят, то может создаться ситуация, когда обычные сигареты станут дешевле электронных", - предупреждает председатель правления Фонда продавцов и пользователей электронных сигарет Ингмар Кург.

По прогнозам Минфина, в результате новой акцизной политики в 2018 году в госбюджет дополнительно поступит чуть более 1 млн евро. Помимо жидкостей к электронным сигаретам обложить налогом планируется ароматизаторы для курительных камней и, т.н. твердый заменитель табака. Существенно ограничена будет продажа данной продукции и в Интернете.