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Около болгарского города Бургас впервые с 1954 года замерзло Черное море

Замерзшее море в районе Бургаса. Фото: SIPA/Scanpix
Cегодня 11:15
Рубрика: За рубежом

Уникальное природное явление - замерзшее Черное море можно наблюдать в районе города Бургас, на юге Черноморского побережья Болгарии.

Впервые с 1954 года лед образовался в морском порту Бургаса, превратив суда, находящиеся в порту, в ледяные скульптуры, передает ТАСС.

На северо-востоке страны, в районе Варны, лед можно увидеть вдоль берегов Варненского озера. В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды - в 1929, 1942 и 1954 годах, пишет газета "Труд".

Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено, а в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из- за сугробов ограничено движение автомобильного транспорта. Здесь отменены и школьные занятия.

"Температуры воздуха в январе в Болгарии на 2 - 3 градуса ниже среднемесячных температур за последние 15 лет", - отметил директор варненского филиала Национального института метеорологии и гидрологии Иван Иванов. Краткосрочные прогнозы до конца января существенного потепления не обещают, через территорию Болгарии пройдет серия средиземноморских циклонов, которые помимо отрицательных температур принесут очередные снегопады и сильный ветер.
Минувшей ночью температура воздуха почти по всей территории страны находилась на уровне минус 20 градусов Цельсия.

Надежда Берсенёва
Редактор

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