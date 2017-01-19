logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

На Украине запретили телеканал "Дождь"

Ведущая телеканала "Дождь" Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 14:14
Рубрика: За рубежом

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь" на территории страны и обязал провайдеров в течение месяца заменить его на другой.

Об этом в четверг, 12 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание "Телекритика".

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой", - отмечается в сообщении.

Канал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма. "Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства... Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Еще одной причиной такого решения стал показ телеканалом российской рекламы. "Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет", - пояснил он.

В Черноморске Одесской области 9 января представители общественной организации "Ветераны и инвалиды АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ред.) "Рапира" вынудили местного кабельного оператора "Клен" убрать из эфира телеканал "Дождь". Ранее около десяти человек в военной форме ворвались в офис оператора и стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и отключить российский канал, обвинив "Клен" в "информационной диверсии".

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 11.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей
 foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии