На Украине запретили телеканал "Дождь"

Ведущая телеканала "Дождь" Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь" на территории страны и обязал провайдеров в течение месяца заменить его на другой.

Об этом в четверг, 12 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на издание "Телекритика".

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой", - отмечается в сообщении.

Канал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма. "Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства... Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

Еще одной причиной такого решения стал показ телеканалом российской рекламы. "Они транслировали российскую рекламу. Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия "Дождя" без рекламы. Но она так и не поступила в Нацсовет", - пояснил он.

В Черноморске Одесской области 9 января представители общественной организации "Ветераны и инвалиды АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ред.) "Рапира" вынудили местного кабельного оператора "Клен" убрать из эфира телеканал "Дождь". Ранее около десяти человек в военной форме ворвались в офис оператора и стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и отключить российский канал, обвинив "Клен" в "информационной диверсии".