Шри-Ланка побила мировой рекорд по высоте рождественской ели

Елка в Шри-Ланке. Фото: AFP/Scanpix

Высота инсталляции – 57 метров, что на 2 метра выше, чем установленная в прошлом году искусственная ель в Китае.

Католическая церковь и лично архиепископ Коломбо пыталась воспрепятствовать реализации плана, утверждая, что деньги на установку ели правительство могло бы потратить на социальные программы в стране, где за чертой бедности живет 22% населения. Возражения отпали, когда выяснилось, что госбюджет не потратит на проект ни рупии – идею финансово поддержал частный Союз портовых перевозчиков Коломбо.

Однако из-за противостояния строительные работы начались позже запланированного и первоначальная цель – установить елку в 100 метров – осталась нереализованной.