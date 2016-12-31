Шри-Ланка побила мировой рекорд по высоте рождественской ели
В субботу Шри-Ланка побила мировой рекорд: в столице Коломбо установлена самая высокая искусственная рождественская ель.
Высота инсталляции – 57 метров, что на 2 метра выше, чем установленная в прошлом году искусственная ель в Китае.
Католическая церковь и лично архиепископ Коломбо пыталась воспрепятствовать реализации плана, утверждая, что деньги на установку ели правительство могло бы потратить на социальные программы в стране, где за чертой бедности живет 22% населения. Возражения отпали, когда выяснилось, что госбюджет не потратит на проект ни рупии – идею финансово поддержал частный Союз портовых перевозчиков Коломбо.
Однако из-за противостояния строительные работы начались позже запланированного и первоначальная цель – установить елку в 100 метров – осталась нереализованной.
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