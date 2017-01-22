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Европарламентарий от Люксембурга озвучила идею выплаты базового дохода всем европейцам

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix
Cегодня 14:39
Рубрика: За рубежом

Депутат Европарламента Мади Дэлво-Стэрес представила проект доклада, в котором говорится о необходимости "всерьез задуматься" о введении концепции безусловного базового дохода.

Необходимость в этом, по ее мнению, обусловлена грядущей волной массовой безработицы, вызванной повсеместной роботизацией производства, пишет в воскресенье, 15 января, Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Автор проекта также указала на то, что нужно создать систему отчетности о влиянии роботов на финансовые результаты компаний. На ее основании в будущем можно будет принять решение об изменении налогообложения и взносов на социальное обеспечение граждан.

Документ был предварительно одобрен, и будет вынесен на рассмотрение всех членов Европарламента в феврале. The Independent однако не уточняет, какая сумма может выплачиваться в качестве безусловного базового дохода.

В начале января Финляндия запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему безусловного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро. Эта сумма заменит им все социальные льготы, и даже, если они найдут работу, ее продолжат выплачивать.

Сергей Михайлов
Редактор

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